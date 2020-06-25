МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

Москва, 25 июня. Украина направила России ноту протеста после проведения в Крыму и Донбассе военных парадов, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Возмущенный Киев апеллирует тем, что парады Победы 24 июня были проведены «без согласования с украинской стороной». В МИД Украины назвали проведение этих мероприятий на территории Крыма, Донецка и Луганска «грубым нарушением обязательств» российской стороны в минских договоренностях, пишут «Известия».

В Киеве также заявили, что демонстрация военной техники на парадах свидетельствует о якобы «продолжении Россией политики милитаризации Крыма», а также «представляет серьезную угрозу европейской безопасности».

«Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы», — заявили в украинском МИД.

Подробнее о том, как прошли парады, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Луганске, Донецке и Крыму, читайте в материалах Федерального агентства новостей.

Обвинения Киева являются беспочвенными, так как Крым является частью территории РФ. Полуостров воссоединился с Россией по итогам референдума. Большинство крымчан заявили о желании войти в состав Российской Федерации. Голосование было проведено в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Однако Киев безосновательно продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией».

Касательно Донбасса и Минский соглашений, ситуация обратная. Именно киевская власть регулярно нарушает договоренности, которые были заключены для урегулирования ситуации после госпереворота в 2014 году на Украине. Тогда некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании ДНР и ЛНР. Киев объявил о проведении «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска.