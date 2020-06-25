Муцениеце похвасталась соблазнительными фото в бикини у бассейна

Москва, 25 июня. Поклонники российской актрисы Агаты Муцениеце пришли в восторг от стройной фигуры звезды, которая опубликовала фотографии в алом бикини. Накануне 31-летняя актриса устроила для себя и своих детей выходной у бассейна.

Публикация получила множество восторженных отзывов от пользователей Сети. Комментируя соблазнительные фото фанаты актрисы не смогли не вспомнить тему ее развода с мужем Павлом Прилучным, для которого уход жены, по их словам, является «огромной потерей».

«Чтобы он понял, кого потерял», — написала одна из подписчиц под фото.

Недавно Прилучный признался, что не может долго оставаться один. В апреле Муцениеце ушла от актера и забрала с собой детей, оставив его в одиночестве в их подмосковном доме. Напомним, что в браке у звезд родились двое детей, которые теперь навещают отца только по выходным. От одиночества и внутренней пустоты актеру помогают избавиться домашние питомцы.

«У меня две собаки, кошки, рыбки. Я так решил эту проблему», — рассказал актер.

Поклонники предполагают, что причиной разлада в отношениях звездной пары стало не только недопонимание, но и увеличение Прилучного алкоголем. Спустя пару недель после развода Муцениеце опубликовала в своем Instagram видеоролик, в котором она рассказала о рукоприкладстве со стороны мужа. Конфликт возник на фоне длительного запоя Прилучного, который, по ее словам, пил в течение 10 дней подряд, передает Kp.ru.