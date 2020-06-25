Доктор Комаровский рассказал об эффективном способе спастись от жары

Москва, 25 июня. Шарф можно использовать для охлаждения при жаре, об этом рассказал доктор и телеведущий Евгений Комаровский. Он опубликовал пост в социальной сети Instagram.

Как уточнил специалист, использование шарфиков на шее является чуть ли не самым эффективным и простым способом спасения от жары, «когда некуда деваться».

«Смачиваете шарфик водой и после этого влажный шарфик надеваем на шею. В принципе, любой шарф можно замочить и смотать как платочек», — подчеркнул он.

Комаровский добавил, что для таких целей в магазинах продают специальные шарфики.

«Почему это так важно? Ну, во-первых, шея реально рефлексогенная зона, крупные сосуды, постоянные испарения. И опять-таки человек в жару, имея влажный шарфик на шее, реально испытывает облегчение», — объяснил он.

Ранее эксперты Роспотребнадзора рассказали, как защититься от аномальной жары. Они предупредили, что непривычно высокая температура воздуха может негативно сказаться на здоровье пожилых людей и детей, а также стать причиной обострения хронических заболеваний.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалисты советуют сократить время пребывания на улице, сократить физические нагрузки до минимума, чаще проветривать помещения и носить легкую одежду из натуральных светлых тканей. Также эксперты призывают не пренебрегать темными очками и зонтиками и обязательно носить головные уборы.

Изменения следует внести и в рацион. Так, мясо лучше заменить на морепродукты, а от жирной пищи отказаться. Копченые, жареные и скоропортящиеся продукты в аномально жаркую погоду употреблять не рекомендуется.