Ученый из Китая назвал сроки завершения эпидемии коронавируса в мире

Москва, 25 июня. Коронавирус не исчезнет до весны 2021 года, однако масштабной второй волны опасной инфекции не будет. Об этом заявил академик Китайской академии инженерных наук, один из ведущих эпидемиологов Поднебесной Чжун Наньшань в интервью газете «Жэньминь жибао».

По его словам, зимой-весной опасная инфекция никуда не денется, он спрогнозировал возможный рост числа выявленных случаев в 2021 году.

«Но я не считаю, что будет такая, как первая волна, масштабная вторая волна во всем мире», — рассказал Чжун Наньшань.

Он отметил, что эпидемиологическая обстановка будет требовать своевременного принятия краткосрочных жестких мер, таких как сокращение авиаперелетов, а также отмена занятий в школах и университетах, чтобы минимизировать риски дальнейшего распространения коронавируса.

Придерживаться мер безопасности следует и обычным людям, которые не должны забывать о важности индивидуальных средств защиты и социального дистанцирования, чтобы приблизить завершение эпидемии в мире.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Медики выяснили, что возбудителем опасной болезни стал новый коронавирус, позже ему было присвоено наименование COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ назвала ситуацию с вирусом пандемией.