НОМ выявил фейки о голосовании по поправкам в конституцию в Магаданской области

Москва, 25 июня. Ассоциация «Независимого общественного мониторинга» (НОМ) сообщила о первых фейковых сообщениях, касающихся общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Отмечается, что уже в первые часы с начала голосования на «карту сообщений» НОМ поступили обращения о нарушениях от голосующих граждан и наблюдателей. Недобросовестные участники процесса пытаются дестабилизировать ход голосования, заявили в НОМ. Ассоциация в настоящее время проверяет информацию, поступившую из Магаданской области.

«Некто Волков Егор направил на «карту сообщений» НОМ четыре обращения о том, что в Магадане, на участке по адресу Марчеканская, д.2, к.1 осуществляется незаконная доставка (подвоз) избирателей к помещениям для голосования. Там же, как указывается в сообщении, происходит воспрепятствование реализации активного избирательного права», — говорится в сообщении НОМ.

По адресу, где расположена участковая избирательная комиссия №7, выехала мобильная бригада НОМ для проверки поступившей информации. Выяснилось, что в момент отправки сообщения УИК «не приступила к своей работе непосредственно на традиционном участке для голосования, а работает на выезде».

Гражданин, назвавший себя Волковым Егором, ссылаясь на данные, опубликованные в Telegram-канале «Magadan.live», заявил, что к избирательному участку осуществляется массовый подвоз избирателей. Указанный канал в мессенджере вообще отсутствует, поэтому поступившую в ассоциацию информацию нельзя назвать подтвержденной.

«Более того, в регионе сообщили, что автор четырех недостоверных заявлений, не числится в списках наблюдателей на данном участке для голосования, что в целом ставит под сомнение реальность личности автора обращения», — указали на сайте НОМ.

Четвертая жалоба от «наблюдателя» касалась того, что члены избирательной комиссии работают без средств индивидуальной защиты. Представители штаба оперативно проверили эти данные и сообщили, что все члены УИК соблюдают необходимые санитарные требования.

В четверг началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится неделю — с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования, согласно указу президента страны Владимира Путина, будет выходным.