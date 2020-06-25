Участки для голосования по поправкам в конституцию открылись в Центральной России

Москва, 25 июня. Участки для голосования по поправкам в конституцию открылись в четверг утром во всех регионах Центральной России. Об этом рассказали в избирательных комиссиях российских субъектов.

Отмечается, что кроме традиционных мест для волеизъявления, проголосовать можно будет в специальных шатрах. Как пишет ТАСС, они находятся во дворах домов, больницах, на предприятиях и вокзалах.

Ранее представитель Воронежского областного избиркома Сергей Черепухин рассказал, что в регионе в 08.00 по московскому времени начали работу 1738 избирательных участков. В Липецкой области все 894 участка, открытых 25 июня для голосования по конституции, предварительно обработали средствами дезинфекции.

Известно, что шатры для голосования установят во Владимирской, Брянской, Тульской областях. Кроме того, в Рязанской области их будут монтировать на придомовых территориях по заявкам жителей.

Напомним, жители Хабаровского края, а также Еврейской автономной области начали голосовать по поправкам к Конституции России. Избирательные участки в данных регионах открылись сегодня в 08.00 по местному времени (01:00 по Москве).

Всего в Хабаровском крае будет действовать 776 избирательных участков. Все они располагаются в школах, больницах и других госучреждениях. При этом, ранее члены комиссий обеспечили возможность отдать свой голос 1,6 тыс. жителей региона, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Избирательным правом воспользовались смотрители маяков, оленеводы, горняки. К ним специалисты добирались на вертолетах, поездах и вездеходах.