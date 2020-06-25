ПФР получит 1 трлн рублей дополнительно в 2021 году. События дня. ФАН-ТВ

В следующем году ПФР получит 20% бюджета Пенсионный фонд России в следующем году получит дополнительно 1 трлн рублей. На поддержку ПФР будет направлено 20% годового федерального бюджета. Об этом говорится в проекте бюджета фонда. Таким образом доля финансирования из государственной казны составит 42,6%, это максимальный показатель с 2017 года. Окончательную корректировку, с учетом макропрогноза на грядущий год, проведет Министерство финансов.

Во Владивостоке проверяют разлив топлива Во Владивостоке проверяют информацию о разливе топлива в бухте Улисс. Некий очевидец опубликовал видео, на котором запечатлел радужную пленку, покрывающую поверхность воды. Автор предполагает, что кто-то слил нефтепродукты на стоянке катеров. В Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора сообщили, что специалисты уже отправились на место, чтобы уточнить информацию и, если утечка подтвердится, оценить ее масштабы и принять меры.

Росавиация представила план международных рейсов Росавиация разработала план по восстановлению международного авиасообщения. Глава ведомства, замминистра транспорта Александр Нерадько направил письмо Роспотребнадзору. Нерадько предлагает возобновить воздушное сообщение со странами в зависимости от эпидемиологической обстановки. Открывать воздушные границы предлагается симметрично. Отметим, что этим вопросом одновременно занимаются МИД, Росавиация и Роспотребнадзор.