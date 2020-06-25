ПФР получит 1 трлн рублей дополнительно в 2021 году. События дня. ФАН-ТВ

В следующем году ПФР получит 20% бюджета
Пенсионный фонд России в следующем году получит дополнительно 1 трлн рублей. На поддержку ПФР будет направлено 20% годового федерального бюджета. Об этом говорится в проекте бюджета фонда. Таким образом доля финансирования из государственной казны составит 42,6%, это максимальный показатель с 2017 года. Окончательную корректировку, с учетом макропрогноза на грядущий год, проведет Министерство финансов.
Во Владивостоке проверяют разлив топлива
Во Владивостоке проверяют информацию о разливе топлива в бухте Улисс. Некий очевидец опубликовал видео, на котором запечатлел радужную пленку, покрывающую поверхность воды. Автор предполагает, что кто-то слил нефтепродукты на стоянке катеров. В Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора сообщили, что специалисты уже отправились на место, чтобы уточнить информацию и, если утечка подтвердится, оценить ее масштабы и принять меры.
Росавиация представила план международных рейсов
Росавиация разработала план по восстановлению международного авиасообщения. Глава ведомства, замминистра транспорта Александр Нерадько направил письмо Роспотребнадзору. Нерадько предлагает возобновить воздушное сообщение со странами в зависимости от эпидемиологической обстановки. Открывать воздушные границы предлагается симметрично. Отметим, что этим вопросом одновременно занимаются МИД, Росавиация и Роспотребнадзор.
В Гидрометцентре предупредили об аномальных температурах
Гидрометцентр предупреждает россиян об аномалии. В конце июня на большей территории страны установятся температуры, не соответствующие климатической норме. Так в Приволжском федеральном округе и на Урале средняя температура воздуха опустится ниже нормы и составит 12–16 градусов. В азиатской части наоборот, будет на 4–8 градусов теплее обычного. Более стабильным останется юг и северо-запад России. Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в минувший понедельник сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с 26 июня, то есть с завтрашнего дня.