Наблюдатели подтверждают соблюдение санитарных норм на голосовании по конституции

Москва, 25 июня. Осуществляющие мониторинг на голосовании по внесению изменений в конституцию наблюдатели подтверждают соблюдение на участках мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом на своей странице в Twitter рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

По его словам, наблюдатели на всех участках проверяют соблюдение мер по защите здоровья.

«Обработка участков перед голосованием производится в полном объеме», — подчеркнул Григорьев.

Он напомнил, что паспорт у голосующих проверяют бесконтактным способом. Также имеется схема разделения входящих и выходящих на участках имеется. Кроме того, голосующие снабжаются необходимыми средствами защиты, производится проверка температуры.

Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья.

Подтверждаем: обработка участков перед голосованием производится в полном объеме. pic.twitter.com/C5FywlNoGb — Максим Григорьев (@grigorievms) June 25, 2020

Ранее избирательные участки для голосования по поправкам в конституцию открылись в Москве. Отмечается, что голосование идет на 3,6 тысячи участков, 178 из них расположены в следственных изоляторах и больницах.

Избирательные участки ежедневно будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня — с 8.00 до 16.00. Они будут открыты до 1 июля включительно.

Также жители Хабаровского края, а также Еврейской автономной области начали голосовать по поправкам к Конституции России. Избирательные участки в данных регионах открылись сегодня в 08.00 по местному времени (01:00 по Москве).

Всего в Хабаровском крае будет действовать 776 избирательных участков. Все они располагаются в школах, больницах и других госучреждениях. При этом, ранее члены комиссий обеспечили возможность отдать свой голос 1,6 тыс. жителей региона, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Избирательным правом воспользовались смотрители маяков, оленеводы, горняки. К ним специалисты добирались на вертолетах, поездах и вездеходах.