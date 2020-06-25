Депутат предложил выплачивать родителям МРОТ взамен места в детсаду

Москва, 25 июня. Решением проблемы нехватки мест в детских садах может стать выплата, которую семьи будут по желанию оформлять взамен места для ребенка в дошкольном образовательном учреждении. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.

По мнению парламентария, эта возможность позволит существенно сократить очередь на место в детский сад. Родители, у которых есть возможность оставить ребенка дома, смогут выбрать финансовую поддержку в размере одной минимальной зарплаты, что станет хорошей денежной помощью.

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — цитирует обращение Власова телеканал RT.

Он также уточнил, что если после родители изменят свое решение, они смогут снова встать в очередь.

Напомним, ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил отменить плату за детский сад. Это может стать одной из мер поддержки для россиян, потерявших работу во время пандемии коронавируса. Он изложил свою идею об отмене выплат в письме, которое он написал на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина. Общественник уверен, что правительству следует обратить внимание на такие вопросы.