На Дальнем Востоке по поправкам в конституцию голосуют моряки и вахтовики 

Москва, 25 июня. Голосование по поправкам в конституцию России началось в четверг на Дальнем Востоке. Об этом рассказали в четверг на избирательных участках, в местных избиркомах и администрациях.

Отмечается, что в Бурятии на открывшихся участках уже начали голосовать вахтовики — работники золотодобывающих предприятий. В Приморском крае голосуют спортсмены сборных команд России. Также досрочно на судовых участках проголосовали моряки.

По данным ТАСС, как уточнили в избиркомах, около 300 вахтовиков в четверг проголосовали в Муйском районе на двух отдаленных участках.

«Сегодня голосуют рабочие «Бурятзолота», в том числе вахтовики, временно находящиеся в обсерваторе», — подчеркнул источник.

Напомним, ранее голосование по поправкам началось во всех 11 регионах Дальневосточного федерального округа. Старт голосованию был дан в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Приморском и Хабаровском краях. Также с сегодняшнего дня воспользоваться избирательным правом смогут жители Чукотки, Камчатки, Сахалинской области и Еврейской автономной области.

Ранее сопредседатели рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ Андрей Клишас и Талия Хабриева рассказали, что принятие поправок позволит устранить риски отката к более низкому уровню правовых гарантий и избежать консервации развития страны. Об этом пишут «Известия».