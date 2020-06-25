Избирательные участки для голосования по конституции открылись в регионах Сибири

Москва, 25 июня. Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции РФ начали работу во всех регионах Сибирского федерального округа. Об этом рассказала заместитель председателя избирательной комиссии Хакасии Ирина Адмаева. По ее словам, на данный момент открыты 384 избирательных участка в Хакасии.

«И люди голосуют, и очень хорошо голосуют», — уточнила специалист.

Она добавила, что участки в Абакане открылись в 10.00 по местному времени (в это время в Москве было 06.00), а с пятницы участки в столице республики начнут работу в 8.00 (04.00 по московскому времени). По данным ТАСС, в Омской области открылись около двух тысяч избирательных участков. Везде раздают маски и перчатки, все члены комиссий сдали тесты на коронавирус.

В Туве также открылись все 183 участка. В Алтайском крае на половине избирательных участков голосование организовано на придомовой территории.

Напомним, ранее голосование по поправкам началось во всех 11 регионах Дальневосточного федерального округа. Старт голосованию был дан в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Приморском и Хабаровском краях. Также с сегодняшнего дня воспользоваться избирательным правом смогут жители Чукотки, Камчатки, Сахалинской области и Еврейской автономной области.

Ранее сопредседатели рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ Андрей Клишас и Талия Хабриева рассказали, что принятие поправок позволит устранить риски отката к более низкому уровню правовых гарантий и избежать консервации развития страны. Об этом пишут «Известия».