Что изменится в жизни россиян с 1 июля

Москва, 25 июня. С 1 июля в России вступает в силу ряд законов и изменений. Нововведения коснутся как порядка выплаты пособий на детей, так и пенсий, услуг ЖКХ и даже праворульных авто.

В июле будет продлена выплата пособий по 10 тысяч рублей каждой семье, воспитывающей детей в возрасте до 16 лет. Согласно предложению президента РФ Владимира Путина, все те, кто обращался за данной выплатой в мае, получат деньги в июле автоматически.

Кроме того, с 1 июля на территорию России будет запрещено ввозить пассажирские автобусы, спецтехнику и тягачи, в которых руль установлен справа. Ожидается, что особые условия будут введены и для импорта праворульных легковых автомобилей.

Также в России вступит в силу налог для самозанятых. Ранее в качестве эксперимента он был введен в Москве, Подмосковье, Татарстане, Калуге, Санкт-Петербурге. Однако с 1 июля его действие будет распространяться на всю Россию. Согласно налоговому режиму, ИП, чей доход превышает 200 тысяч рублей, должны будут платить от 4 до 6%.

С 1 июля также планируется увеличение тарифов ЖКХ сразу на 4% и повышение пенсионных выплат. С нового месяца должна заработать новая схема выдачи справок медкомиссией в ГИБДД. Теперь анализы на наркотики и злоупотребление алкоголем должны сдавать абсолютно все водители.