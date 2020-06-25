Ложные сообщения о нарушениях начали появляться до начала голосования в Москве

Москва, 25 июня. Эксперты Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве обнаружили ложные сообщения о нарушениях, которые появились до начала голосования. Об этом в четверг сообщил официальный представитель штаба Александр Асафов.

Асафов отметил, что анализируется вся поступающая в общественный штаб информация о нарушениях, включая размещенные на «Карте нарушений» движения «Голос» сообщения. По его словам, представители штаба выявили ряд однотипных сообщений о якобы произошедших нарушениях, которые оказались недостоверными. По словам Асафова «кто-то целенаправленно пытается дискредитировать голосование».

Официальный представитель штаба отметил, что недостоверными оказались сообщения о работе несанкционированных уличных участков, принуждении к голосованию, распространении агитации за принятие поправок, размещении плаката о голосовании на автозаке и снятии камер видеонаблюдения на одном из участков.

«Все эти выявленные сообщения не нашли подтверждения. Например, в одном из них указывается, что завуч одной из школ принуждала учителей голосовать, однако проверка показала, что в этой школе даже нет сотрудника с такой фамилией. В другом случае сообщение о принуждении, основанное на видеозаписи, показало, что данное видео является архивным и было взято из другого региона», — цитирует Асафова ТАСС.

Он добавил, что штаб получил несколько сообщений о голосовании в палатках в столичном Метрогородке и в одном из СНТ, которые были подкреплены фотографиями. Но в последнем случае фотография была взята из архивных новостей про выборы 2018 года. Для проверки первого сообщения специалисты выезжали в Метрогородок, но палатку не обнаружили. В дальнейшем специалисты штаба выяснили, что фотография сделана в 2010 году и к голосованию не относилась.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что комиссия получил порядка 70 обращений граждан о возможном принуждении к голосованию по поправкам в конституцию и применении административного ресурса. Заслуживающими внимания ЦИК счел 52 жалобы, в которых есть конкретные сведения о допустивших нарушения работодателях.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции было назначено на 22 апреля. Но 25 марта, в связи с пандемией, президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам объявил о переносе плебисцита. В начале июня, на совещании с членами рабочей группы по подготовке поправок в конституцию и руководством ЦИК, глава государства поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

Закон о поправках к Конституции РФ Путин подписал еще в марте, документ был одобрен Конституционным судом. Инициатива состоит из трех частей. Первая содержит 206 поправок к 42 статям Конституции РФ. Другая описывает порядок проведения голосования, третья — процедуру вступления закона в силу. Поправки вступят в силу, если получат одобрение в ходе плебисцита.