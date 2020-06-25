Голосование по поправкам к конституции стартовало на Урале

Москва, 25 июня. В Уральском федеральном округе начали работу избирательные участки, на которых пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Так, например, в Свердловской области в голосовании примут участие более 3,3 млн человек. Всего там открыто более 2 500 избирательных участков.

«Сегодня сделано все необходимое, чтобы голосование проходило в безопасном режиме. Алгоритм продумывался не один день: все помещения будут обрабатываться, члены избирательных комиссий будут проверяться на COVID-19», — приводит ТАСС слова заместителя губернатора области Павла Крекова.

В 06.00 голосование стартовало в Челябинской области и других регионах Уральского федерального округа.

Напомним, ранее голосование по поправкам к Конституции началось во всех 11 регионах Дальневосточного федерального округа. Одними из последних открылись участки в Якутии. Они начали свою работу в 10.00 по местному времени (04.00 по Москве). На данный момент там функционируют 816 избирательных участков, 791 из которых — постоянные. Остальные 25 являются временными и располагаются на различных предприятиях.