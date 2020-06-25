Маркони заявил, что Харламова и Асмус проживут в браке и 300 лет

Москва, 25 июня. Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов останутся вместе «навсегда».

Таким образом шоумен прокомментировал другое свое высказывание о том, что в рамках его шоу пара объявила о разводе. Позже юморист подтвердил, что новости о его расставании с Асмус не были частью розыгрыша. Харламов также обвинил Маркони в пиаре за счет их семьи.

Ведущий, в свою очередь, отметил, что Харламова и Асмус «проживут в браке и 300, и 400 лет».

«Мы видим пару Харламова и Асмус и понимаем, что они проживут в браке и 300, и 400 лет, зная их доступ к современной медицине», — цитирует шоумена телеканал «360».

Маркони добавил, что выпуск шоу Comment Out с Харламова и Асмус будет опубликован в Сети в июле.

«Я надеюсь, что на ребят это никак не подействует, и их брак останется крепким, целым. Наш исконный брак, который совершается на небесах», — заключил ведущий.

Ранее артисты опубликовали сообщения о расставании в своих аккаунтах в Instagram. В браке они прожили восемь лет. Харламов предположил, что могут начаться спекуляции на тему их развода, поэтому он решил прояснить сразу, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват.

Асмус заявила, что они не занимаются хайпом, и это решение было принято почти год назад, «до того как это стало мейнстримом».