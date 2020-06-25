Маркони заявил, что Харламова и Асмус проживут в браке и 300 лет

Москва, 25 июня. Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов останутся вместе «навсегда».
Таким образом шоумен прокомментировал другое свое высказывание о том, что в рамках его шоу пара объявила о разводе. Позже юморист подтвердил, что новости о его расставании с Асмус не были частью розыгрыша. Харламов также обвинил Маркони в пиаре за счет их семьи.
Ведущий, в свою очередь, отметил, что Харламова и Асмус «проживут в браке и 300, и 400 лет».
«Мы видим пару Харламова и Асмус и понимаем, что они проживут в браке и 300, и 400 лет, зная их доступ к современной медицине», — цитирует шоумена телеканал «360».
Маркони добавил, что выпуск шоу Comment Out с Харламова и Асмус будет опубликован в Сети в июле.
«Я надеюсь, что на ребят это никак не подействует, и их брак останется крепким, целым. Наш исконный брак, который совершается на небесах», — заключил ведущий.
Ранее артисты опубликовали сообщения о расставании в своих аккаунтах в Instagram. В браке они прожили восемь лет. Харламов предположил, что могут начаться спекуляции на тему их развода, поэтому он решил прояснить сразу, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват.
Асмус заявила, что они не занимаются хайпом, и это решение было принято почти год назад, «до того как это стало мейнстримом».
«Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители», — заключила она.