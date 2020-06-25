Ортопед рассказал, какая обувь самая опасная летом

Москва, 25 июня. С наступлением теплых дней стоит обратить внимание на то, какие виды обуви могут быть опасны для здоровья. Об этом рассказал врач травматолог-ортопед Пироговского центра Михаил Вихтар.

По словам специалиста, необходимо внимательнее относиться к обуви на плоской подошве. Он отмечает, что особое внимание необходимо уделять проработанности каркаса обуви. Важно, чтобы у стопы была поддержка со внутренней стороны. Кроме того, подошва не должна быть слишком жесткой. Идеальным вариантом могут стать ортопедические стельки.

«Летом за городом или в парке хорошо бы походить босиком. Прекрасная идея – заниматься таким видом спорта, который позволил бы ногам побыть в их естественном состоянии. Это может быть йога, например», — предлагает Вихтар.

Напомним, ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский предложил необычный способ для борьбы с жарой. Доктор советует носить летом шарфы. Он отмечает, что аксессуар можно смочить водой, что поможет избежать перегрева, теплового удара и солнечных ожогов. Он также отметил, что шарфы можно опрыскивать средствами от насекомых, что поможет уберечься от укусов комаров и других вредителей. Об этом пишет газета «Известия».