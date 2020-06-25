В Росавиации предложили план по возобновлению международного авиасообщения

Москва, 25 июня. Глава Росавиации Александр Нерадько направил письмо с предложением возобновить авиасообщение со странами СНГ в аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и в Роспотребнадзор. Об этом со ссылкой на источники сообщают СМИ.

В план по возобновлению международного авиасообщения также вошло предложение открывать рейсы в страны дальнего зарубежья в зависимости от эпидемиологической обстановки в индивидуальном порядке, отмечают источники. Однако эту информацию в Росавиации официально не прокомментировали.

В секретариате вице-премьера РФ напомнили, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поручил рассмотреть вопрос возобновления авиасообщения Роспотребнадзору, МИД и Росавиации.

«Вопрос находится в стадии проработки. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации», — цитирует секретариат Голиковой газета «Коммерсантъ».

Россия полностью закрыла чартерное и регулярное международное авиасообщение 27 марта в связи с распространением коронавируса. Перевозчики могут выполнять лишь спецрейсы для возвращения россиян домой.

Ранее сообщалось, что Росавиация направит в Роспотребнадзор предложение открыть полеты из России за рубеж с 15 июля. Пока ведомство предлагает возобновить полеты лишь в 15 стран мира. Однако список государств, с которыми возможно возобновится авиасообщение, специалисты Росавиации проработают совместно с Роспотребнадзором.