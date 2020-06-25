Первые участки для голосования по поправкам в конституцию открылись в Поволжье

Москва, 25 июня. В городах и селах Оренбургской области открылись участки для проведения голосования по поправкам к Конституции РФ. Данный регион стал первым в Приволжском федеральном округе, который приступил к процедуре.

По данным местного избиркома, в Оренбургской области с 08.00 (06.00 по Москве) начали работу 1724 избирательных участка. Они будут работать на протяжении ближайших семи дней.

В свою очередь в Башкирии участки откроются в 08.00 по Москве. Позже работу начнут комиссии в Пермском крае, Самарской, Ульяновской, Саратовской областях и Чувашии. В Татарстане участки будут работать ежедневно, сообщает ТАСС.

«При этом с 08.00 до 13.00 часов можно будет проголосовать на придомовых территориях в районах, где такая возможность предусмотрена, а также в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования», — поясняют в местном избиркоме.

Напомним, ранее голосование по поправкам началось во всех 11 регионах Дальневосточного федерального округа. Старт голосованию был дан в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Приморском и Хабаровском краях. Также с сегодняшнего дня воспользоваться избирательным правом смогут жители Чукотки, Камчатки, Сахалинской области и Еврейской автономной области.

Ранее сопредседатели рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ Андрей Клишас и Талия Хабриева рассказали, что принятие поправок позволит устранить риски отката к более низкому уровню правовых гарантий и избежать консервации развития страны. Об этом пишут «Известия».