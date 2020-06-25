Депутат Рады заявил, что процесс уничтожения Украины уже запущен

Киев, 25 июня. Процесс уничтожения Украины и превращения ее в актив и колонию уже запущен. Об этом заявил депутат Верховной рады о фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Его слова приводятся на сайте партии.

«Запущен процесс уничтожения нашей страны. Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определенные организации, такие, как «Национальный корпус», средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей», — сказал Кива.

При этом он отмечает, это является частью плана по «окончательному разложению общества и уничтожению Украины» путем превращения ее в актив и в колонию.

Кива считает, что именно праворадикалы оказывают физическое воздействие не только на бизнесменов и граждан, но и на политиков. В подтверждение своих слов он отмечает, что 23 июня в Ровенской области во время приема граждан депутат от партии «Слуга народа» Сергей Литвиненко подвергся нападению со стороны радикалов.

Напомним, по словам Литвиненко, в область он прибыл для встречи с местными жителями. Однако возле приемной собрались радикалы «Национального корпуса» с яйцами, камнями и огнестрельным оружием. Об этом пишет газета «Известия».