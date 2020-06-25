В Роструде напомнили о сокращенной рабочей неделе

Москва, 25 июня. Следующая рабочая неделя в России будет сокращенной, так как основной день голосования по поправкам к конституции (1 июля) объявлен нерабочим. Об этом напомнили в Роструде.

«Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля. Он был объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день. То есть работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается», — цитирует ведомство ТАСС.

В Роструде пояснили, что, согласно действующему в России законодательству, на оплату труда в день всенародного голосования распространяются такие же нормы Трудового кодекса, которые регламентируют оплату труда в праздничные дни.

В ведомстве также отметили, что по желанию работающего 1 июля сотрудника, ему может быть предоставлен иной день отдыха. Тогда работа в день голосования будет оплачиваться в одинарном размере, а новый день отдыха оплате не подлежит.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции было назначено на 22 апреля. Но 25 марта, в связи с пандемией, президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам объявил о переносе плебисцита. В начале июня, на совещании с членами рабочей группы по подготовке поправок в конституцию и руководством ЦИК, глава государства поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

Закон о поправках к Конституции РФ Путин подписал еще в марте, документ был одобрен Конституционным судом. Инициатива состоит из трех частей. Первая содержит 206 поправок к 42 статям Конституции РФ. Другая описывает порядок проведения голосования, третья — процедуру вступления закона в силу. Поправки вступят в силу, если получат одобрение в ходе плебисцита.