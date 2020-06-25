Украинские профсоюзы потребовали отставки главы комитета Рады из-за слов о безработных

Киев, 25 июня. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова должна быть лишена своей должности. Такое мнение высказала местная федерация профсоюзов.

Ранее украинский политик заявила, что у безработных рождаются дети «низкого качества». В своей речи она упомянула об идее стерилизации людей, не занятых работой.

Позицию Третьяковой многие сочли антисоциальной и антигуманной. Представители профсоюзов отмечают, что сама парламентарий начинала свою политическую карьеру с поддержки «антисоциальных реформ и разрушения социальной защиты граждан». При этом представители организации обратили внимание, что слова Третьяковой идут вразрез с положениями Всеобщей декларации прав человека и конституцией Украины.

«Считаем, что высказывания госпожи Третьяковой нарушают нормы депутатской этики и политик с такими взглядами не может находиться в высшем законодательном органе Украины», — пояснили представители местной федерации профсоюзов.

Напомним, ранее постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин потребовала отставки Третьяковой. В своем заявлении она опиралась на экс-премьера Сингапура Ли Куана Ю и практику стерилизации, к которой призывали политики в Великобритании.