Названы нововведения, которые ждут российских автолюбителей с 1 июля

Москва, 25 июня. Эксперты назвали три важных для автолюбителей нововведения, которые начнут действовать в России с 1 июля.

С июля вступит в силу запрет на ввоз праворульной строительной спецтехники, экскаваторов, самосвалов, тягачей, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов. Также россиянам запретят ввозить технику с правым рулем категорий М2 и М3.

Согласно ГОСТ 33670-2015 ввоз легковых праворульных машин будет разрешен только с индивидуальной сертификацией. Также владельцам таких авто необходимо будет получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Эти документы будут выдавать аккредитованные испытательные лаборатории. Процедура будет стоить 15 тысяч рублей, включая затраты на доставку автомобиля на полигон и расходы на технические корректировки.

Кроме того, посещения техлаборатории потребует процедура внесения изменений в конструкцию транспортных средств. С 1 июля желающим прикрепить фаркоп, установить газовое оборудование, оснастить автомобиль экспедиционными багажниками или силовыми бамперами, модернизировать салон, а так же провести иной тюнинг нужно будет проходить расширенные технические испытания для регистрации машины в ГИБДД.

Также для получения медицинской справки станет обязательным тестирование на хронический алкоголизм. Цена такого исследования пока неизвестна, но справка из-за этого может подорожать.