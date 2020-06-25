Сафронов рассказал, как стал жертвой колдуньи

Москва, 25 июня. Российский художник Никас Сафронов вспомнил, как однажды стал жертвой колдуньи. Девушка приворожила мужчину, при этом он не сразу смог отойти от ее чар.

Как пояснил Сафронов, с колдуньей его познакомил друг Валентин Гафт. Тогда артист не знал, чем занимается девушка и счел ее достойной для художника.

«Он меня ей представил, мы обменялись телефонами. Я позвонил ей в этот же вечер, но она не ответила. На следующий день ситуация повторилась», — пояснил Сафронов.

По словам художника некоторое время девушка игнорировала звонки, однако вскоре у пары завязался роман. Отношения выстроить им не удалось, они нередко расставались и сходились снова. Как поясняет Сафронов, периодически в общении возникали какие-то «трения».

«Я испытывал к ней дикую страсть, безумное желание, словно наваждение какое-то. Я не мог понять, что со мной происходит. При этом у нас регулярно возникали скандалы. Я уходил, но и страдал без нее», — объяснил Сафронов в интервью WomanHit.

В какой-то момент любовница потребовала от Сафронова сыграть свадьбу, однако он отказался, поскольку он уже состоял в официальном браке. Со временем их чувства начали остывать и художник понял, что видит перед собой совершенно другую девушку. Спустя некоторое время он узнал, что бывшая возлюбленная подбрасывала ему в еду какое-то зелье. Позже женщина, околдовавшая Сафронова, оказалась в психиатрической лечебнице.