Эксперт объяснил последствия отказа КНР от доллара

Москва, 25 июня. Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов объяснил, что означает заявление Пекина об отключении КНР от долларовой платежной системы.

Зампред Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай ранее заявил, что республике нужно готовиться к возможному отключению от долларовой платежной системы из-за санкций США.

«Просто взять и моментально отключиться нельзя. И здесь Китай не столько сам хочет отключиться от доллара, как можно понять из их заявления, а США могут отключать Китай от долларовых расчетов, то есть блокировать систему SWIFT и другие системы международного трансфера», — заявил Маслов.

По словам профессора, пока такой угрозы Китаю нет. Но Пекин с начала года активно проповедует собственную систему трансфера денег, а также переход электронных платежей на свой блокчейн, который должен действовать параллельно с реальными юанями.

«По сути, Китай создает параллельную платежную систему и не скрывает, что хотел бы внедрить эту систему для тех стран, которые являются партнерами по инициативе «Один пояс, один путь». И здесь страны Центральной Азии являются очень важными партнерами», — цитирует экономиста Sputnik Таджикистан.

Маслов отметил, что Китай говорит о необходимости перехода на расчеты в национальных валютах уже несколько лет. Но у Китая со всеми странами кроме России положительный торговый баланс, что представляет сложности.

Эксперт напомнил, что крупнейшим получателем китайских юаней является Центральная Азия. Тем не менее, по мнению Маслова, отключение от долларовых расчетов потребовало бы перестройки всей мировой торговли.

Сделать это можно в трехсторонних взаиморасчетах между Россией, Китаем и Центральной Азией. Но они должны базироваться на валютах всех участников рынка, а не одной страны. Маслов также не исключил появления на евразийском пространстве совместного блокчейна.