Синоптики прогнозируют температурные аномалии в России до конца месяца

Москва, 25 июня. До конца июня в России могут возникнуть тепловые аномалии. Наибольшие отклонения от показателей среднесуточных температур стоит ожидать жителям восточной части страны.

По данным сайта Гидрометцентра РФ, воздух в столичном регионе и Санкт-Петербурге в этом месяце в среднем будет прогреваться до 16 градусов, что соответствует нормам. На юге ожидается около 20 градусов тепла.

Вместе с тем, среднесуточные температуры ниже нормы на 4 градуса ожидаются в Приволжском и Уральском федеральном округах. До конца июня там будет около 12-16 градусов тепла. Значительное изменение ожидается на севере Сибири и азиатской территории страны. Там превышение возможно на 4-8 градусов. Среднесуточная температура на большей части Сибири — 20 градусов.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на юге европейской части России и на Урале в ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры воздуха. Температура ниже нормы на четыре-шесть градусов ожидается на верхней Волге, «со смещением к средней Волге», а также на Урале, «с постепенным смещением к нижней Волге».