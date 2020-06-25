Все регионы Дальнего Востока приступили к голосованию по поправкам к конституции

Москва, 25 июня. Во всех 11 регионах Дальневосточного федерального округа началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщают региональные избирательные комитеты.

Одними из последних открылись участки в Якутии. Они начали свою работу в 10.00 по местному времени (04.00 по Москве). На данный момент там функционируют 816 избирательных участков, 791 из которых — постоянные. Остальные 25 являются временными и располагаются на различных предприятиях. При этом досрочно в регионе проголосовало уже 2,5 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Старт голосованию был дан в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Приморском и Хабаровском краях. Также с сегодняшнего дня воспользоваться избирательным правом смогут жители Чукотки, Камчатки, Сахалинской области и Еврейской автономной области.

Напомним, ранее социальное исследование показало, что абсолютное большинство россиян знает о дате проведения голосования по поправкам в конституцию (84% опрошенных). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным социологов, из них три четверти назвали точную дату — 1 июля (75%). А 73% респондентов знают о том, что принять участие в голосовании можно и заранее. Такой вариант выражения гражданской позиции предпочли 24% опрошенных.