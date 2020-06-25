Открылись первые в Сибири участки для голосования по поправкам в конституцию

Москва, 25 июня. Иркутская область открыла избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ первой из регионов Сибири, в ближайший час участковые избирательные комиссии (УИК) откроются в других регионах Сибири. Об этом сообщили представители местных избиркомов.

Избирательные участки в Приангарье начали работу в 08.00 по местному времени (03.00 по Москве). Проголосовать на них можно будет до конца дня 1 июля.

Необходимость провести голосование в течение недели продиктована сложившейся в связи с пандемией коронавируса эпидемиологической ситуацией. Это позволит соблюсти меры безопасности и не допустить скопления людей. Председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев отметил, что в регионе открылись порядка 1,9 тысяч избирательных участков. На них приняты санитарные меры, голосующие получают индивидуальную ручку, перчатки и маску.

«Правительством Иркутской области закуплено 1,7 млн медицинских масок, 1,7 млн [пар] перчаток и 1,2 млн ручек, 62 тонны антисептических средств, чтобы можно было обрабатывать участки. В каждую комиссию куплен коврик на пол, чтобы люди могли обрабатывать обувь», — цитирует Дмитриева ТАСС.

В Красноярском крае сегодня откроются 2189 избирательных участков, в Республике Алтай — 236 участков, в Новосибирской области будут работать 2012 участковых комиссий. К приему избирателей в Кемеровской области готовы 1676 избирательных участков для голосования, в Хакасии — 384 участков.

Общероссийское голосование изначально было назначено на 22 апреля. Но 25 марта, в связи с пандемией, президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам объявил о переносе голосования.

В начале июня глава государства поддержал предложение провести голосование 1 июля на совещании с членами рабочей группы по подготовке поправок в конституцию и руководством ЦИК. Позже он подписал соответствующий указ.

Закон о поправках к Конституции РФ Путин подписал еще в марте, документ был одобрен Конституционным судом. Инициатива состоит из трех частей. Первая содержит 206 поправок к 42 статям Конституции РФ. Другая описывает порядок проведения голосования, третья — процедуру вступления закона в силу. Поправки вступят в силу, если получат одобрение в ходе плебисцита.