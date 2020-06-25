Собчак собралась судиться с Business Insider из-за обвинений в расизме

Москва, 25 июня. Российская журналистка Ксения Собчак собралась подавать в суд на Business Insider. Телеведущая считает, что немецкое издание безосновательно обвинило ее в расизме. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И буду требовать извинений», — заявила Собчак.

Она также отметила, что, по ее мнению, люди не делятся по расовой принадлежности и цвету кожи. Однако людей можно поделить на умных и глупых. То есть на тех, кто имеет свое мнение, и кто идет за толпой, считает Собчак.

«Я не поддерживаю любой протест в любой стране когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность», — пишет телеведущая.

Напомним, ранее немецкий производитель автомобилей Audi разорвал рекламный контракт с Собчак после ее высказываний в Instagram о протестах в США. Собчак сотрудничала с Audi в течение последних восьми лет, являясь лицом марки в России. Последний пост с рекламой автомобилей этого бренда она опубликовала 3 июня.

В начале июня пост Ксении Собчак в Instagram вызвал бурю недовольства. Она опубликовала песню группы «Запрещенные барабанщики» под названием «Убили негра», сопроводив ее хештегом #BlackLivesMatter.