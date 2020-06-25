Жители Хабаровского края и Еврейской АО начали голосовать по поправкам к конституции

Хабаровск, 25 июня. Жители Хабаровского края, а также Еврейской автономной области начали голосовать по поправкам к Конституции России. Избирательные участки в данных регионах открылись сегодня в 08.00 по местному времени (01:00 по Москве).

Всего в Хабаровском крае будет действовать 776 избирательных участков. Все они располагаются в школах, больницах и других госучреждениях. При этом, ранее члены комиссий обеспечили возможность отдать свой голос 1,6 тыс. жителей региона, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Избирательным правом воспользовались смотрители маяков, оленеводы, горняки. К ним специалисты добирались на вертолетах, поездах и вездеходах.

В Еврейской автономной области к работе приступили 183 избирательных участка. По словам председателя Общественной палаты области Михаил Половинко, в число наблюдателей вошло более 900 человек. В том числе представители еврейской, мусульманской, православной общин, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее первые участки для голосования по поправкам к конституции открылись на Дальнем Востоке России – на Камчатке и Чукотке.