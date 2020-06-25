Япония аннулировала план по развертыванию комплексов ПРО Aegis Ashore

Москва, 25 июня. Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что руководство страны решило аннулировать план по развертыванию в префектурах Акита и Ямагути комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore производства США. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Соответствующее решение Совет национальной безопасности Японии принял на заседании в среду, 24 июня.

О прекращении программы развертывания Aegis Ashore 15 июня объявил глава японского военного ведомства. По его словам, при пуске ракет невозможно гарантировать падение разгонных блоков в море или в пределах военной базы, что ставит под угрозу безопасность населения.

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что отказ Японии от наземных комплексов Aegis Ashore станет серьезным ударом по американской репутации на оружейном рынке.