Финалист «Битвы экстрасенсов» рассказал, какое будущее ждет Пугачеву

Москва, 25 июня. Таролог и финалист проекта «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов рассказал, какое будущее ожидает российскую певицу Аллу Пугачеву. По мнению ясновидящего, на большую сцену Примадонна уже не вернется, однако ее дело продолжит дочь.

Как пояснил Кинжинов, он уважает Пугачеву за ее талант, а также считает ее сильной женщиной. По словам таролога, он хотел бы посещать концерты певицы и в будущем, однако ее дело продолжит дочь Лиза. Вместе с тем экстрасенс не исключает, что исполнительница будет появляться на сцене с выступлениями, однако уже не с крупными шоу.

Кинжинов также отметил, что Пугачевой надо будет проявить большую долю мужества, чтобы покинуть сцену в пик своей популярности, пишет Teleprogramma.pro

Напомним, супруг Пугачевой, шоумен Максим Галкин регулярно публикует фотографии и видео, где главными героями становятся их дети. Недавно артист устроил Гарри и Лизе домашнюю эстафету и запечатлел на видео, как дети проходят полосу препятствий. Поклонники как всегда положительно восприняли очередной фрагмент из жизни маленьких дарований и похвалили отца, который устроил развлечения для своих детей на самоизоляции.

Алла Пугачева и Максим Галкин живут вместе с 2005 года, однако зарегистрировали свои отношения они только спустя шесть лет. В сентябре 2013 года на свет появились двойняшки Гарри и Лиза.