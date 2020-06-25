Анастасия Шубская показала фото в лосинах через месяц после вторых родов

Вашингтон, 25 июня. Супруга играющего за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская продемонстрировала новое фото в лосинах меньше чем через месяц после вторых родов. Фотографией модель поделилась в Stories аккаунта в соцсети Instagram.

Второй ребенок – сын Илья родился в семье Овечкина и Шубской в конце мая. Супруга хоккеиста с тех пор не публиковала в соцсети новые фото, на которых было бы видно ее фигуру. Теперь Шубская продемонстрировала, как быстро восстанавливает былую стройность.

На фотографии супруга Овечкина позирует в черных лосинах и завязанной на животе узлом белой рубашке. Женщина за короткий срок почти полностью восстановила формы и теперь показала подписчикам «не расплывшуюся» талию и стройные длинные ноги. Фото публикует интернет-журнал Woman.ru.

Роман младшей дочери актрисы Веры Глаголевой и Александра Овечкина начался в 2015 году. Спустя год пара зарегистрировала брак, а в 2017 году сыграла свадьбу в Барвихе в День семьи, любви и верности. Первый сын знаменитостей появился на свет в августе 2018 года, ему дали имя в честь старшего брата Овечкина.

Ранее Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов. Сделанные в роддоме фотографии поразили поклонников, так как Шубская выглядит на них свежей и даже отдохнувшей. При этом на снимках нет никаких фильтров или фотошопа. В комментариях многие подписки удивились, как супруге хокеиста удается оставаться красивой в таких условиях. Другие же сравнили кадр с картиной «Мадонна с младенцем».