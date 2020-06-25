Британская актриса поразила подписчиков фотографией без нижнего белья

Лондон, 25 июня. Британская актриса и фотомодель Элизабет Херли выложила в Сеть снимок, где она запечатлена без нижнего белья. Опубликованная в ее Instagram фотография поразила подписчиков.

55-летняя актриса приняла участие в фотосессии, где она позировала в бежевом шерстяном кардигане на голое тело. Подписчики поняли, что под кардиганом на актрису ничего не надето, когда тот слегка распахнулся во время съемок.

Фотомодель под снимком написала, что с каждым днем становится все жарче, а Англия – расцветает. Подписчики добавили, что расцветает не только Англия.

Ранее дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся снялась обнаженной для обложки глянцевого журнала Elle. Модель, неоднократно вызывавшая слухи и скандалы своим неоднозначным поведением, ссорами с отцом и частой сменой бойфрендов, засветила ягодицы на обложке одного из ведущих модных журналов. На фото, которое Алеся выложила у себя в Instagram, она позирует обнаженной, лежа на подоконнике распахнутого окна.

До этого перед своими подписчиками откровенной растяжкой, снятой с необычного ракурса похвасталась балерина Анастасия Волочкова. Снимок бывшая прима Большого театра выложила в Instagram. На кадрах Волочкова делает вертикальный шпагат, демонстрируя поклонникам отличную форму. На артистке надето обтягивающее боди небесно-голубого цвета, которое подчеркивает ее идеальную фигуру.