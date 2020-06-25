Пышные ягодицы Кардашьян в прозрачном латексе поразили ее подписчиков

Москва, 25 июня. Американская модель Ким Кардашьян прорекламировала новую линейку косметики, нарядившись в латексные лосины и короткий топ. Фотография 39-летней Кардашьян вызвала большой интерес у ее пораженных подписчиков.

В подписи к фотографии Кардашьян рассказала про особенности оттенков ее макияжа, однако комментаторы уделяли внимание лишь ее фигуре, комментируя растянувшийся на ее пышных ягодицах латекс. Из-за растяжения латексные лосины стали почти прозрачными, что поспешили отметить подписчики модели. Отметим, что только в Instagram на ее страницу подписаны 176 миллионов человек.

Ранее в марте Кардашьян показала мучительный процесс надевания латексного костюма от французского дома высокой моды Balmain. Тогда она опубликовала фотографии в наряде от французской марки коллекции осень-зима 2020/21, которые вызвали бурную реакцию многомиллионной армии поклонников. Звезда предстала в латексном костюме шоколадного цвета, идеально сидящем на фигуре, поверх которого надела удлиненный жакет с перчатками и широкими плечами в стиле 90-х. Дополнила образ телезвезда массивными золотыми сережками.

Напомним, что ранее также сообщалось о непростых отношениях Кардашьян с ее супругом рэпером Канье Уэстом. Ряд СМИ сообщал, что из-за самоизоляции во время пандемии коронавируса, пара приняла решение разъехаться по разным домам, так как между ними начали вспыхивать ссоры.