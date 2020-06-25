Пушков рассказал, почему США вышли из ДРСМД

Москва, 25 июня. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал, почему США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Мнением сенатор поделился в микроблоге Twitter.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли отмечал, что Вашингтон не видит вариантов для введения моратория на размещение запрещенных ДРСМД ракет средней и меньшей дальности в Европе.

По мнению российского сенатора, такой результат ожидаем, так как именно ради этого США вышли из договора. Тем не менее, из-за такого шага американской стороны страны Европы рискуют стать «заложниками США», считает политик.

«Этого можно было ожидать: поэтому США и вышли из ДРСМД. Европейцы подыграли США и теперь рискуют вновь стать их заложниками, как во время ракетного кризиса 1980–х», — написал Пушков.

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ДРСМД в октябре 2018 года. Договор действовал с 1987 года. При этом глава Белого дома утверждал, что причиной выхода США из соглашения якобы стало «нарушение» его условий российской стороной.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал голословными обвинения главы Белого дома, отметив, что они являлись предлогом для выхода Вашингтона из ДРСМД. Российский лидер отмечал, что именно США нарушили договор, разместив пусковые установки американской системы противоракетной обороны на территории Румынии.

В настоящее время между Россией и США действует договор США СНВ-3, который регулирует меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Срок действия договора заканчивается в феврале 2021 года.

Российская сторона неоднократно заявляла о необходимости продлить действующий договор. В свою очередь Вашингтон заявлял, что к соглашению должен присоединиться Китай, а новая редакция документа должна включать ряд систем вооружений, которые не входили в договор ранее.