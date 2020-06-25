Компания Audi разорвала рекламный контракт с Собчак, посчитав ее высказывания расистскими

Москва, 25 июня. Немецкий производитель автомобилей Audi разорвал рекламный контракт с российской телеведущей Ксенией Собчак после ее высказываний в Instagram о протестах в США. Об этом сообщает издание Deutsche Welle, ссылаясь на представителя компании.

«Известные нам инциденты являются неприемлемыми», — заявил сотрудник Audi Вернер Нойхольд.

Он подчеркнул, что компания «строго отвергает любые формы расизма и дискриминации».

Как сообщается, Собчак сотрудничала с Audi в течение последних восьми лет, являясь лицом марки в России. Последний пост с рекламой автомобилей этого бренда она опубликовала 3 июня.

Напомним, что в начале июня пост Ксении Собчак в Instagram вызвал бурю недовольства. Она опубликовала песню группы «Запрещенные барабанщики» под названием «Убили негра», сопроводив ее хештегом #BlackLivesMatter. Многочисленные подписчики были возмущены таким циничным поведением звезды. Многие пользователи от нее отписались и назвали пост «расистским».

До этого Собчак осуждала участников беспорядков, устраивающих погромы в США после смерти Джорджа Флойда. Об этом она также сообщала в своем Instagram, подчеркивая, что выступает против расизма и любых форм дискриминации. Она подчеркнула, что «любая революция в итоге про это», то есть, беспорядки, похожие на те, что сотрясают сейчас Штаты, проходят под лозунгом «ешь богатых».