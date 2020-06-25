Историк рассказал малоизвестные подробности первого Парада Победы в 1945 году

Москва, 25 июня. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошел в эту среду в Москве подогрел интерес к самому первому Параду Победы, устроенному летом 1945 года. О малоизвестных фактах первого парада Победы рассказал историк и член научного совета Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Никифоров.

Он напомнил, что участниками первого парада были фронтовики. В отличие от специальных частей, которые умеют красиво маршировать и идти строевым шагом, эти военные не отличались хорошей строевой подготовкой – потому что их главным умением было ведение настоящих боевых действий. Речь идет о десяти сводных военных полках Красной Армии, а также полке Военно-морского флота.

Для парада были отобраны солдаты и младшие командиры, отличившиеся в боях с противником. Перед парадом были проведены тренировки, однако быстро стало ясно, что ожидать строевого шага от фронтовиков не стоит – одни солдаты не могли шагать из-за боевых ранений, другие – из-за нехватки строевой подготовки, которую им не преподавали из-за ее ненужности в условиях фронта.

«Они же даже не служили в армии, не были кадровыми военнослужащими. Их призвали на фронт. Они знали, как брать вражеские укрепления, прорывать вражескую оборону. А что такое строевой шаг? Поэтому их тренировали целый месяц, но так ничего и не получилось», — приводит телеканал «360» слова Никифорова.

Историк рассказал, что дата проведения парада – 24 июня – была выбрана Сталиным неслучайно.

«Дело в том, что 24 июня — это дата вторжения Наполеона в Россию в 1812 году. Победа тогда воспринималась не просто над гитлеровской Германией. Все понимали, что война идет против ряда европейских фашистских государств. На нашей земле разбили венгерскую, итальянскую, финскую армии. Все, как во время нашествия Наполеона, у которого тоже была армия собрана со всей Европы», — объяснил Никифоров.