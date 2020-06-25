Джиган посоветовал Харламову сбрить брови после слов о разводе с Асмус

Москва, 25 июня. Рэпер Джиган, который в настоящее время находится в бракоразводном процессе с моделью Оксаной Самойловой, дал совет комику Гарику Харламову. Ранее юморист заявил о разводе со своей супругой Кристиной Асмус.

«Просто сбрей брови», — посоветовал исполнитель в одном из комментариев, который он оставил под постом Харламова в его Instagram-аккаунте.

В ответ на этом комик заявил, что уже выезжает к Джигану с бритвой.

Напомним, Харламов и Асмус объявили о разводе накануне на прошлой недели. Звезды договорились и опубликовали сообщения о расставании в своих аккаунтах в Instagram. В браке они прожили восемь лет.

Харламов объяснил, что ни пандемия, ни скандальный фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Асмус, в свою очередь, подчеркнула, что они не занимаются хайпом, и это решение было принято почти год назад.

В начале мая этого года модель Оксана Самойлова официально подала на развод с рэпером Джиганом. Модель назвала все десять лет брака «обманом» и заявила, что супруг изменял ей, но умолял не верить в сплетни. Другой причиной развода модель назвала публикации в Instagram рэпера. На кадрах исполнитель тушил об лоб сигарету, играл с детьми ножом и устраивал вечеринки во время карантина.