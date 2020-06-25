Голосование по поправкам к конституции стартовало на Сахалине

Южно-Сахалинск, 25 июня. Жители Сахалинской области начали голосовать по поправкам к Конституции РФ. В четверг в 08.00 по местному времени (00.00 по Москве) там открылись 309 избирательных участков. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Виктория Черкасова.

По ее словам, на данный момент в области досрочно проголосовали около 4 тысяч граждан, которые проживают в труднодоступных местах. А также около 1,7 тысячи моряков, находящихся на судах.

«Специфика нашей области заключается в том, что у нас имеется много островов, маяков, труднодоступных мест. Даже если на метеостанции работает только один сотрудник, мы все равно обязаны соблюсти его избирательное право. Мы туда летим, и он голосует», — приводит слова Черкасовой ТАСС.

Также было отмечено, что перед вылетом, например, на нефтяные платформы сотрудники региональной избирательной комиссии проходят специальное обучение и получают сертификаты, подтверждающие их квалификацию и умения действовать в чрезвычайных ситуациях.

Ранее онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало в Москве и Нижегородской области. Свой голос отдадут граждане, заявки которых ранее успешно прошли проверку. Для участия в дистанционном голосовании требовалось в срок с 5 по 21 июня подать специальное заявление через портал Госуслуг.