Трамп заявил, что переброска войск в Польшу является «мощным сигналом» для РФ

Москва, 25 июня. Переброска дополнительных американских войск в Польшу должна стать «мощным сигналом» для России. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме по результатам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Я думаю, что это посылает мощный сигнал России, но я думаю, что более сильный сигнал России — это то, что Германия платит России миллиарды долларов за покупку у нее энергоресурсов через трубопровод», — пояснил Трамп.

При этом Трампом было отмечено, что он рассчитывает «поладить с Россией и со всеми». Во время общения с представителями прессы он также выразил недовольство тем, что Германия закупает у РФ газ. Он сказал, что Берлин тратит миллиарды долларов на покупку энергоресурсов у Москвы. При этом он заявил, что Германия должна «большую сумму» НАТО, которая, по словам Трампа, приближается к триллиону долларов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает «ненормальной» ситуацию, когда Германия приобретает энергию у России, а США должны «защищать ФРГ от РФ». Кроме того, он назвал Берлин «неплательщиком», так как тот не выплачивает Вашингтону «миллиарды долларов» за оборону.