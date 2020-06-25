Мясников предупредил о неизбежном росте числа жертв коронавируса в мире

Москва, 25 июня. Российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о последствиях пандемии коронавирусной инфекции в масштабе всего мира. По его словам, число погибших от COVID-19 прямо или косвенно будет увеличиваться.

Он напомнил, что сейчас вирус наиболее активен в Южном полушарии, где настала зима, и условия для распространения вируса стали благоприятнее.

Мясников призвал государства озаботиться использованием профессионалов, которые просчитывают риски эпидемий и их последствия – по аналогии с военными аналитиками и разведчиками.

Он также затронул тему прогнозов смертности от коронавируса. По его словам, грубый подсчет предполагает 1,5 миллиона жертв пандемии при наихудшем сценарии. Пока нет полноценной вакцины против заболевания, все, что может сделать государство – это распределить нагрузку на систему здравоохранения, чтобы избежать ее коллапса.

Также Мясников напомнил, что пандемия косвенно приведет и к другим жертвам, связанным с перегрузкой системы здравоохранения или последствиям вспышки заболевания.

«По данным того же ВОЗ ожидается больше на 500 тыс. смертей от СПИДа в Африке от нехватки медпомощи, похороненной «борьбой» с коронавирусом, рост материнской и младенческой смертностью на 28%, более 100 млн детей по миру остались без плановых прививок, что неизбежно приведет к всплеску инфекций, небывалый рост самоубийств и психиатрических болезней, масса смертей от обострение хронических болезней, когда медицинская помощь опаздывала из-за того, что была мобилизована на другие цели», — объяснил доктор (орфография и пунктуация автора сохранена. — Прим. ФАН).

Он призвал принимать более активные меры для борьбы с пандемией COVID-19 и ее последствиями, чтобы избежать новых жертв во время возвращения сезонных эпидемий ОРЗ и гриппа.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Главные симптомы заражения — температура, сильный насморк, затрудненное дыхание и боль в горле.