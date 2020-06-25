Участки для голосования по поправкам к конституции открылись на Камчатке и Чукотке

Москва, 25 июня. Первые участки для голосования по поправкам к конституции открылись на Дальнем Востоке России – на Камчатке и Чукотке. Там первые избиратели уже выразили свою гражданскую позицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные избиркомы.

«На Камчатке сегодня откроются 182 избирательных участка, в краевой столице - 66, часть из них уже открыта с 08.00 по местному времени (23.00 среды по московскому времени). С 10 по 25 июня досрочно проголосовали около 4,3 тыс. человек, среди них – моряки, военные, рыбообработчики, горняки и жители труднодоступных районов полуострова», — сообщают представители краевых избиркомов.

На Чукотке, как сообщается, в этот четверг откроются 55 избирательных участков. Часть из них открыта уже сейчас. Кроме того, за две недели с начала досрочного голосования свои голоса отдали уже почти 1,3 тысячи жителей автономного округа.

Голосование по поправкам к конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. О необходимости внесения изменений в основной закон страны президент заявил еще в январе в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что спустя годы после принятия нынешней Конституции РФ многое изменилось, и поправки, учитывающие это, давно назрели.

Изменения в основной закон страны вступят в силу только после всенародного голосования. И в том случае, если их поддержит большинство граждан. Первоначально голосование планировали провести 22 апреля, но из-за введения режима самоизоляции в связи с пандемией его решили перенести.