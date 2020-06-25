Онлайн-голосование по поправкам в конституцию стартовало в Москве и Нижегородской области

Москва, 25 июня. В Москве и Нижегородской области с 25 июня стартовало электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ. В нем примут участие около миллиона жителей столицы. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Онлайн-голосование будет проходить до 30 июня. Свой голос отдадут граждане, заявки которых ранее успешно прошли проверку. Для участия в дистанционном голосовании требовалось в срок с 5 по 21 июня подать специальное заявление через портал Госуслуг. 1 июля для выражения своей воли жителям России придется лично посетить избирательный участок.

По данным Центральной избирательной комиссии, дистанционно принять участие в голосовании пожелали 1 190 726 граждан, из которых 1 051 155 в Москве и 139 571 в Нижегородской области.

Стоит отметить, что впервые подобный способ волеизъявления граждан использовался в Москве на выборах в местную Городскую думу в 2019 году в трех избирательных округах. Явка тогда составила более 92%.

Напомним, ранее политолог, эксперт Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что поправки позволят адаптировать Конституцию РФ под сегодняшние реалии. По его словам, это возможность исключить из нее моменты, которые были актуальны ранее.