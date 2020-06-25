Населенные пункты в Алеппо и Идлибе попали под обстрел террористов

Дамаск, 25 июня. В Сирии населенные пункты, расположенные в провинциях Алеппо и Идлиб, попали под обстрел террористической организации «Джебхат Ан-Нусра»1, запрещенной на территории РФ. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Он отметил, что один обстрел был зафиксирован в населенном пункте Руайха, один в Урум-Эль-Кубра и два в Урум-Эль-Сугра. Кроме того руководитель ЦПВС пояснил, что за последние сутки обстрелов Идлибской зоны деэскалации со стороны бандформирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

Напомним, ранее средства ПВО сбили беспилотники террористов около российской авиабазы Хмеймим. Инцидент произошел накануне около 22.30. В результате атаки беспилотников никто не пострадал, материального ущерба на российской базе нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.