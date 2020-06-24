Асмус оценила версии своих подписчиков о ее «разводе» с Харламовым

Москва, 24 июня. Актриса Кристина Асмус прокомментировала версии своих подписчиков о причинах ее «развода» с комиком Гариком Харламовым. Свой пост она выложила в Instagram.

«Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования. Все-то вы знаете и все-то вы видите (…) Не буду отбирать у вас микрофон. Занимайтесь творчеством, комменты открыты», — написала Асмус.

По ее словам, она ожидала такой реакции со стороны общественности.

Ранее стало известно, что сообщения о разводе Асмус и Харламова оказались розыгрышем. Об этом рассказал ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони. По его словам, пара на съемках его шоу получила синхронное задание, которое нужно выполнить вместе. Посты в социальных сетях, которые опубликовали Асмус и Харламов, были написаны с «карточки».

Пара объявила о разводе накануне на прошлой неделе. Звезды договорились и опубликовали сообщения о расставании в своих аккаунтах в Instagram. В браке они прожили восемь лет.

Харламов объяснил, что ни пандемия, ни скандальный фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Асмус, в свою очередь, подчеркнула, что они не занимаются хайпом, и это решение было принято почти год назад, «до того как это стало мейнстримом».

В прошлом году на широкие экраны вышел художественный фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко. По сюжету картины персонаж Александра Петрова, исполнившего главную роль, получает в руки смартфон с эротическим видео, на котором присутствует персонаж Кристины Асмус.

После премьеры картины, Кристина Асмус пожаловалась на угрозы и травлю в социальных сетях. По словам артистки, хейтеры и недоброжелатели добиваются ее развода с супругом — юмористом и шоуменом Гариком Харламовым, хотят лишить ее родительских прав, «пишут жалобы в министерство культуры, позорные письма ее семье».