حصاد أخبار سوريا في 24 يونيو/حزيران: احتجاجات أمام مكتب الأمم المتحدة في محافظة الحسكة والقوات الجوية الإسرائيلية تقصف عدة أهداف

سوريا ، 24 يونيو/حزيران. احتجاجات أمام مكتب الأمم المتحدة في محافظة الحسكة والقوات الجوية الإسرائيلية تشن غارات جوية على مواقع الجيش السوري في عدة محافظات سورية.

أهالي الحسكة يحتجون أمام مكتب الأمم المتحدة

خرج سكان مدينة القامشلي للتظاهر أمام مكتب الأمم المتحدة ضد العدوان العسكري التركي.

وطالب المتظاهرون أعضاء الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات ضد الجيش التركي الذي يقتل مدنيين.

وكان سبب استياء السكان - استهداف طائرة تركية أحد المنازل في قرية حلنج على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة كوباني ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وناشطة كردية عضوة في منظمة «Star Union» النسائية.

القوات الجوية الإسرائيلية تقصف مواقع الجيش العربي السوري في محافظة حماة

شنت عدة طائرات إسرائيلية ليلا غارات صاروخية باتجاه مواقع الجيش السوري في غرب محافظة دير الزور.

تعرض للقصف مواقع الجيش السوري بالقرب من بلدة كباجب ومدينة السخنة. وفي نفس الوقت، تعرض للقصف مواقع الجيش السوري بالقرب من قرية سلهاد في جنوب السويداء‎، وبحسب بيانات أولية، فقد قتل جنديين نتيجة الهجوم وأصيب أربعة آخرون.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على أطراف مدينة السلمية وبلدة الصبورة في محافظة حماة أيضا. واستهدف الطيران الإسرائيلي موقع الحرس الثوري الإيراني، لكن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من صد وتدمير الصواريخ قبل أن تصل إلى هدفها. وأسفرت تلك الغارات عن أضرار مادية فقط.

مقتل قائد المسلحين الموالين لتركيا في ريف حلب

اغتالت مجموعة من المسلحين المجهولين عدنان بكار القائد الميداني للجيش السوري الحر المدعوم من تركيا.

وتم اغتياله في قرية كفرغان بريف حلب الشرقي. حيث أطلق مجهولون النار من رشاشات في وسط الشارع وهلك القائد على الفور متأثرا بجراحه. في وقت لاحق، أعلنت تنسيقيات إرهابيين من تنظيم "داعش" الارهابي (المحظور في روسيا) عن مسؤوليتهم عن العملية في منشورات.

مسلحون من تنظيم حراس الدين يقتحمون سجن إدلب

سيطر مقاتلو حراس الدين على السجن المركزي في مدينة إدلب بعد اشتباكات مع مقاتلي هيئة تحرير الشام. وذكر نشطاء إعلاميون سابقا أن الطرفين اشتبكوا في الأحياء الغربية من المدينة باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة. ووردت أنباء أن تنظيم حراس الدين أقام حواجز بالقرب من قرية كفر روحين وأغلق الطرق في المناطق التي يسيطر عليها.