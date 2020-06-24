Финалист «Битвы экстрасенсов» заявил, что развода Харламова и Асмус не будет

Москва, 24 июня. Таролог Александр Кинжинов, являющийся финалистом 18-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», прокомментировал новость о разводе актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова. Ясновидящий уверен, что супруги не пойдут на такой шаг. Своим мнением Кинжинов поделился в Instagram-аккаунте.

«Расклад карт, однако, показал, что никакого развода не будет, по крайней мере сейчас», — пояснил таролог.

В аргумент он привел ситуацию с Оксаной Самойловой и рэпером Джиганом. Ранее пара также заявила о начале бракоразводного процесса, однако до сих пор этого не случилось. Есть основания полагать, что супруги пришли к примирению, считает Кинжинов. Он отмечает, что, скорее всего, Харламов и Асмус также захотят сохранить семью.

До этого коллеги и близкие из окружения юмориста Гарика Харламова озвучили новые предположения касательно его развода с актрисой Кристиной Асмус. Сами знаменитости не называют конкретных причин расставания, лишь пояснили, что это не связано со скандальной постельной сценой в фильме «Текст», в которой участвовала Асмус, и с какими-либо третьими лицами. Друзья же Харламова считают, что поводом для развода мог послужить ремонт в загородном доме супругов, который они купили в прошлом году.