Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом

Минск, 24 июня. Президент России Владимир Путин в среду пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко на церемонию открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом. Мероприятие должно состояться 30 июня.

О приглашении сообщил телеканал «Беларусь 1». При этом ведущей программы новостей было отмечено, что инициатором проекта стало Союзное государство Белоруссии и России.

«График Александра Лукашенко сейчас очень напряженный, поэтому, по нашей информации, о принятом решении в отношении участия в открытии монумента будет известно в ближайшее время», — пояснила ведущая.

Напомним, 14 июня Лукашенко присутствовал в Москве на параде Победы вместе со своим сыном. На трибуне Лукашенко пообщался с ветеранами и пожелал им здоровья. Ветераны поблагодарили главу Белоруссии за то, что тот приехал на парад в Москву. Глава Белоруссии ответил им благодарностью, что тоже посетили мероприятие, и назвал Москву «столицей родины».

Комплекс под Ржевом завершили еще в апреле, но церемонию открытия пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Мемориал создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Для его установки выбрали место у деревни Хорошево.