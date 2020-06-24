В Москве начался салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Москва, 24 июня. Салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в Москве в 23.00. Известно, что в честь праздника будет произведено около десяти тысяч салютных выстрелов. Кроме того, артиллерийские орудия ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны совершат тридцать залпов. Прямую трансляцию из Москвы ведет Федеральное агентство новостей.

В Москве салют видно практически из любой точки города, однако лучшими площадками станут Москворецкая набережная, Воробьевы горы, Поклонная гора и парк «Зарядье».

На подготовку фейерверка ушло около четырех дней – столько нужно на предварительное обслуживание салютных установок. Традиционно фейерверк начинался в 22.00, однако вечером в конце июня намного светлее, чем в начале мая, поэтому салют был перенесен на час позже.