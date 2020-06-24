В Верховной раде Украины предложили стерилизовать безработных

Киев, 24 июня. Глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады, депутат фракции «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети «низкого качества». В своей речи она упомянула об идее стерилизации безработных.

Постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин уже потребовала отставки Третьяковой.

По мнению украинского депутата, выплачивать социальную помощь безработным не вполне целесообразно.

«Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства», — заявила Третьякова.

Она напомнила о политике в отношении социальной помощи в Великобритании и Сингапуре.

«Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьера Сингапура. – Прим. ФАН.) вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования», — сказала Третьякова.

По ее мнению, такими методами власти других страны сумели избавиться от членов общества, которые «не являются защитниками и кормильцами».

Напомним, что на Украине продолжает ухудшаться экономическая обстановка и падать уровень жизни. Ранее сразу несколько инициативных общественных групп на Украине в ультимативной форме потребовали от власти разрешения для выезда за рубеж на сезонные работы местным так называемым гастарбайтерам. Тысячи украинцев, желающих работать на территории ЕС в сфере низкоквалифицированного труда, призвали президента и правительство страны «в одностороннем порядке открыть заробитчанам внешние границы».